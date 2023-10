Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag von ihrer schwächeren Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.024,96 Punkten nach 3.034,48 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 9,52 Punkten bzw. 0,31 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.523,30 Zählern und damit um 0,32 Prozent oder 4,87 Punkte tiefer.

Auch die europäischen Leitbörsen drehten nach etwas festerem Beginn leicht ins Minus ab. Marktbeobachter hatten nach den jüngsten Abschlägen mit einem Stabilisierungsversuch gerechnet. Der Krieg zwischen der islamistischen Hamas und Israel und eine mögliche Ausweitung sorgt aber auch zu Beginn der neuen Handelswoche für starke Verunsicherung unter den Anlegern.

Wenig Impulse sind heute von Datenseite zu erwarten. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch sehr dünn.

Zu den größeren Verlierern unter den Einzelwerten zählten bis dato Frequentis und büßten 3,4 Prozent ein. Semperit, Immofinanz und UNIQA gaben jeweils um rund 1,5 Prozent nach.

Auch die Bankwerte zeigten sich einheitlich mit negativen Vorzeichen. So rutschten BAWAG um 1,4 Prozent ins Minus und Raiffeisen schwächten sich um 0,8 Prozent ab. Erste Group zeigten sich mit minus 0,1 Prozent nur wenig verändert.

Auf der Gewinnerseite standen am Vormittag DO & CO mit einem Kursanstieg um 3,2 Prozent. Palfinger gewannen um 1,7 Prozent und Rosenbauer legten um gut ein Prozent zu.

ger/mha

ISIN AT0000999982