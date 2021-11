Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag fester

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 10.00 Uhr um 0,57 Prozent auf 3.867,30 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,59 Prozent auf 1.946,24 Zähler. Zwar war der Leitndex noch etwas tiefer in die Sitzung gestartet, konnte aber rasch eine Trendwende vollziehen und sich klar ins positive Terrain absetzen.

Vor allem starke Aufschläge bei einigen Bankaktien zogen das heimische Aktienbarometer nach oben. Addiko Bank setzten sich mit plus 5,17 Prozent an die Spitze der Kursgewinner., gefolgt von Index-Schwergewicht Erste Group, die um 4,54 Prozent anzogen. Auch Raiffeisen Bank International legten um 2,29 Prozent zu, BAWAG verloren gegen den Branchentrend 0,27 Prozent.

Andritz rutschten nach der Vorlage von Zahlen ans unterste Ende des Kurszettels. Der Anlagenbauer hat in den ersten neun Monaten 2021 Umsatzeinbußen erzielt, aber mehr Gewinn gemacht. Laut den Experten der Erste Group habe es keine größeren Überraschungen gegeben, die Profitabilität sei stark - stärker als erwartet. Die Aktien gaben dennoch 5,29 Prozent nach.

Mit Blick auf die Branchentafel ging es auch für Versorger nach unten. Verbund büßten 2,44 Prozent ein, EVN verloren bisher 0,59 Prozent. AT&S, am Vortag fast zehn Prozent im Plus, korrigierten mit minus 1,37 Prozent ein wenig nach unten. Fester zeigten sich dagegen die Versicherer: Vienna Insurance Group kletterten um 1,35 Prozent nach oben, UNIQA befestigten sich um 1,33 Prozent.

Datenseitig steht zum Wochenausklang der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der am Nachmittag veröffentlicht wird, im Fokus. In Europa wurden bereits die Produktionszahlen einiger Länder vorgelegt. Demnach hat die von erheblichen Materialengpässen geplagte deutsche Wirtschaft ihre Produktion im September überraschend den zweiten Monat in Folge gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,1 Prozent weniger her als im Vormonat, Ökonomen hatten hingegen mit einem Wachstum von 1,0 Prozent gerechnet.

Die französische Industrie hat im September ebenfalls überraschend einen Dämpfer einstecken müssen. Die Gesamtproduktion sei im Monatsvergleich um 1,3 Prozent gesunken, Analysten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Der Rückschlag ist der erste nach drei Zuwächsen in Folge.

