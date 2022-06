Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.019,77 Punkten nach 2.994,14 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 0,86 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.528,26 Zählern und damit um 0,77 Prozent höher.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Davor hatten die Übersee-Börsen uneinheitliche Vorgaben geliefert.

Nachrichten oder Signale, die eine nachhaltige Entspannung der Märkte rechtfertigen würden, gab es nicht. So sind die europäischen Gaspreise weiterhin sehr hoch und Hinweise darauf, dass Nordstream 1 bald wieder volle Kapazität leistet, sind Mangelware. Vonseiten der Notenbanken wird zudem unverändert auf die Notwendigkeit schneller und massiver Zinserhöhungen verwiesen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Im weiteren Verlauf könnten Aussagen wichtiger Vertreter der EZB auf einem Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra für Impulse sorgen. Unter anderem wird eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet.

Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten die beiden Ölwerte. So konnten sich OMV und Schoeller-Bleckmann jeweils um rund zwei Prozent steigern. Die Ölpreise sind am Dienstag im Frühhandel gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf Sorgen vor einem sinkenden Angebot auf dem Weltmarkt.

Bei den Bankwerten zeigten sich Raiffeisen-Papiere um 1,6 Prozent im Plus. Titel der Erste Group legten um 1,1 Prozent zu, während BAWAG einen Anstieg um 0,4 Prozent verbuchen konnten.

Aktien der Telekomm Austria notierten um 0,6 Prozent befestigt. Die Aktionäre haben auf der Hauptversammlung die vom Vorstand vorgeschlagene Dividende von 0,28 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 abgesegnet. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Im Jahr davor war die Ausschüttung mit 0,25 Euro je Papier etwas geringer ausgefallen.

Auf der Verliererseite standen am Vormittag Semperit mit minus 1,5 Prozent. Wienerberger gaben um gut ein Prozent nach und Aktien der EVN schwächten sich um 0,9 Prozent ab.

ger/spa

ISIN AT0000999982