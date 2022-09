Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit Kursgewinnen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.751,10 Punkten nach 2.721,15 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 29,95 Punkten bzw. 1,10 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.391,81 Zählern und damit um 1,06 Prozent oder 14,59 Punkte höher.

Nach uneinheitlichen Übersee-Vorgaben startete auch das europäische Umfeld einen neuerlichen Erholungsversuch und legte am Vormittag einheitlich zu. Allerdings ist die Verunsicherung vor allem in Fragen der Europapolitik Italiens nach dem Sieg des rechten Wahlbündnisses erhöht, die Finanzmärkte zeigten sich aber nach einem davon dominierten Start in die Woche relativ gefasst, kommentierten die Helaba-Experten.

Datenseitig stehen heute in der Eurozone am Vormittag die Geldmengenzahlen auf der Agenda. In den USA richtet sich der Blick auf die Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter, auf die Neubauverkäufe sowie auf die Verbraucherstimmung des Conference Boards.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Die heimischen Bankwerte zeigten sich einheitlich im grünen Bereich. So zogen Erste Group um gut zwei Prozent an. Aktien von Raiffeisen und der BAWAG konnten sich jeweils um 1,4 Prozent verbessern.

Unter den weiteren Indexschwergewichten notierten voestalpine um 1,7 Prozent fester und OMV steigerten sich um 0,9 Prozent. Auch die Versorger konnten zulegen. Verbund gewannen um 1,3 Prozent und EVN stiegen um 1,2 Prozent.

Erneut schwächer zeigten sich hingegen Schoeller-Bleckmann, die mit minus 1,7 Prozent an die jüngsten Verluste anknüpften. Immofinanz führten die Verliererliste im prime market mit einem Abschlag in Höhe von knapp zwei Prozent an.

ger/spa

ISIN AT0000999982