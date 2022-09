Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag fester

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.671,76 Punkten nach 2.647,43 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 24,33 Punkten bzw. 0,92 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.351,79 Zählern und damit um 0,80 Prozent oder 10,69 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Marktbeobachter sprachen von einem Erholungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. Die Übersee-Vorgaben waren noch negativ ausgefallen. Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist weiterhin erhöht. Inflations- und Zinssorgen in Verbindung mit Rezessionsgefahren auch infolge der Energiekrise dominieren das Marktgeschehen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Entsprechend stehen Konjunkturdaten auch zum Wochenausklang im Fokus. Laut Helaba-Experten ist für die heute Vormittag anstehende Frühschätzung der EWU-Teuerung mit einem erneuten Anstieg zu rechnen. Auch in den USA stehen mit den PCE-Deflatoren Inflationszahlen im Blickpunkt.

Unter den heimischen Einzelwerten führten Wienerberger die Gewinnerliste im prime market mit plus 2,4 Prozent an. FACC gewannen 2,3 Prozent und UNIQA konnten sich um 1,8 Prozent steigern. Aktien der BAWAG sowie voestalpine legten jeweils rund 1,7 Prozent zu.

Die Titel des Flughafen Wien tendierten um 0,15 Prozent befestigt. Dank einer verbesserten Verkehrsentwicklung erwartet die Flughafen-Wien-Gruppe für das laufende Geschäftsjahr nun einen höheren Gewinn als noch Anfang August. Das Jahresergebnis soll nun über 115 Mio. Euro erreichen, statt über 100 Mio. Euro, wie das Unternehmen Donnerstagabend mitteilte. Für das Gesamtjahr werde nun mit mindestens 29 Millionen Fluggästen gerechnet, statt nur 28 Millionen.

Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich UBM, die bei dünnem Volumen 2,95 Prozent auf 26,30 Euro einbüßten. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers von 54,00 auf 40,00 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde hingegen unverändert belassen.

ger/mik

ISIN AT0000999982