Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag fester

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.484,73 Punkten nach 3.455,75 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 28,98 Punkten bzw. 0,84 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.753,31 Zählern und damit um 0,74 Prozent oder 12,85 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld startete freundlich in die neue Handelswoche. Die Vorgaben der Übersee-Märkten fielen hingegen negativ aus. Inflations- und Zinssorgen bleiben wohl auch in der neuen Woche die bestimmenden Themen an den Märkten, hieß es von Marktbeobachtern. Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Jänner hatte am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank kochten wieder hoch.

Unter den Einzelwerten zeigten sich RHI Magnesita knapp ein Prozent im Minus. Der Feuerfestproduktekonzern hat 2022 in einem insgesamt schwierigen Umfeld Ergebnissteigerungen erzielt. Unter dem Strich blieb ein angepasster Gewinn von 237 Mio. Euro, nach 220 Mio. Euro im Jahr davor. Das angepasste Ergebnis je Aktie (EPS) erhöhte sich um 7 Prozent von 4,52 auf 4,82 Euro, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Der Umsatz wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr dank Preiserhöhungen deutlich ausgeweitet - um 30 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro.

Zu den größeren Gewinnern zählten bis dato UBM mit plus 3,1 Prozent, sowie Kapsch TrafficCom mit einem Anstieg um 4,5 Prozent. Gut gesucht zeigten sich auch die Ölwerte. So zogen OMV am Vormittag 1,4 Prozent an und Aktien von Schoeller-Bleckmann konnten sich um 1,8 Prozent verbessern.

Bei den schwer gewichteten Bankwerten konnten Raiffeisen um 1,2 Prozent zulegen. Erste Group gewannen um 0,7 Prozent und Anteilsscheine der BAWAG stiegen um 1,3 Prozent.

ger/mik

ISIN AT0000999982