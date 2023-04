Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag fester

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 10.10 Uhr um 0,56 Prozent auf 3.227,44 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,48 Prozent auf 1.628,63 Zähler. Vor allem kräftige Kursgewinne bei den Ölwerten zogen den ATX in der Früh nach oben.

Die Nachrichtenlage war insgesamt bisher mager, auch von Analystenseite blieb es noch still. Insgesamt erwarten Marktteilnehmer eine ruhige Handelswoche vor den Osterfeiertagen. Datenseitig stehen zum Wochenauftakt die Einkaufsmanagerindizes einiger europäischer Länder sowie der Eurozone im Fokus.

Jene aus Deutschland und Spanien lagen demnach über den Markterwartungen, Italien blieb etwas dahinter zurück. Für die gesamte Eurozone fiel der Einkausmanagerindex im März mit 47,3 Punkten etwas besser aus als von Experten mit 47,1 Punkten prognostiziert.

Die chinesische Industrie ist im März wegen Produktionsstörungen und schwächerer globaler Nachfrage erneut ins Stocken geraten. Ebenso bereits bekannt wurde, dass sich die Stimmung in der japanischen Wirtschaft in den drei Monaten bis März zum fünften Mal in Folge auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren verschlechtert hat.

In den USA wird am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes vorgelegt. "Fraglich ist, ob sich die gute Stimmung halten kann, wenn sich die wirtschaftlichen Perspektiven wie heute in den USA erwartet eintrüben. Auch der höhere Ölpreis dürfte in der Tendenz eher belasten", meinen die Experten der Helaba.

In Wien wirkten sich die steigenden Ölpreise zum Vorteil des ATX aus, denn die im Index stark gewichteten Ölwerte profitierten davon. So kletterten Schoeller Bleckmann um 2,2 Prozent nach oben, die Aktien von Branchenkollege OMV zogen mit 2,9 Prozent noch etwas deutlicher an. Die Ölpreise haben am Montag mit einem starken Anstieg auf die Förderkürzung des Ölverbunds OPEC+ reagiert, davon profitierten die Ölaktien. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete in der Früh 83,75 US-Dollar (77,01 Euro). Das waren um 3,86 Dollar mehr als am Freitag.

Sehr fest zeigten sich auch Bankaktien. BAWAG gewannen bisher 1,9 Prozent, Raiffeisen Bank International befestigten sich um 1,8 Prozent und Erste Group legten um 0,7 Prozent zu. Abwärts ging es zum Wochenauftakt für Palfinger, die Titel des Hebevorrichtungsherstellers gaben 2,8 Prozent nach. Die Titel werden am Montag ex Dividende gehandelt. Auch Lenzing (minus 1,7 Prozent) und Andritz (minus 1 Prozent) verbuchten Kursverluste. voestalpine verloren 0,6 Prozent.

kat/mik

ISIN AT0000999982