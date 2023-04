Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit Kursgewinnen gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.225,99 Punkten nach 3.195,70 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 30,29 Punkten bzw. 0,95 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.628,50 Zählern und damit um 0,98 Prozent oder 15,73 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach dem verlängerten Osterwochenende von seiner freundlichen Seite. Marktbeobachter verwiesen auch auf die überwiegend positiv ausgefallenen Vorgaben der Übersee-Börsen.

Angesichts einer dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen richten die Anleger ihren Fokus wohl auf die anstehenden Konjunkturdaten. So finden sich am späteren Vormittag noch Einzelhandelsumsätze der Eurozone sowie das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda.

Aktien der s Immo führten die Gewinnerliste im prime market mit einem Anstieg um knapp sechs Prozent klar an. Palfinger zählten mit plus 3,6 Prozent ebenfalls zu den größeren Gewinnern. Zumtobel stiegen um 2,2 Prozent und Telekom Austria um knapp zwei Prozent.

Bei den Indexschwergewichten konnten voestalpine um 2,7 Prozent zulegen und Wienerberger notierten gut zwei Prozent fester. OMV zeigten sich 1,3 Prozent höher und Verbund gewannen um 1,5 Prozent. Die heimischen Bankwerte tendierten hingegen nur wenig verändert.

ISIN AT0000999982