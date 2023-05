Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag fester

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit klaren Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX beendete damit vorerst die bereits drei Sitzungen andauernde Negativserie und stieg bis 10.00 Uhr um 0,97 Prozent auf 3.188,24 Einheiten. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung zum Wochenschluss von starken Zugewinnen bei den Bankaktien.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hatte am Vorabend nach Börsenschluss Zahlen zum 1. Quartal vorgelegt, die von den Anlegern offensichtlich gut aufgenommen wurden. Laut den Analysten der Erste Group lagen die Ergebnisse sowohl inklusive als auch exklusive Russland und Belarus über den Markterwartungen. Auch die "signifikante" Anhebung der Guidance wurde von den Experten positiv bewertet.

Die Aktien der RBI reagierten auf den Quartalsbericht mit einem kräftigen Kursplus von 2,4 Prozent. Die Papiere von Erste Group (plus 0,9 Prozent) und BAWAG (plus 2 Prozent) zogen im Sog des Branchenkollegen ebenfalls an. Daneben zeigten sich Ölaktien europaweit angesichts anziehender Rohölnotierungen sehr fest. OMV legten um 2,4 Prozent zu, Schoeller-Bleckmann verbuchten ein Plus von 1,7 Prozent. Lenzing kletterten mit plus 4,8 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market.

RHI Magnesita legte heute ebenfalls einen Bericht zum ersten Quartal 2023 vor. Der Konzern hatte zuletzt mehrere Unternehmen übernommen und dafür heuer in den ersten drei Monaten 155 Mio. Euro ausgegeben. Weitere Zukäufe sind geplant, heißt es im Bericht. Die Aktien von RHI Magnesita wurden bisher noch nicht gehandelt.

Eine personelle Änderung gab die Telekom Austria bekannt. Alejandro Plater rückt ab September wieder an die Konzernspitze der teilstaatlichen Telekom Austria. Der bisherige Vorstandschef Thomas Arnoldner rückt in die zweite Reihe und wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Plater war bereits bis 2018 Vorstandschef gewesen, bevor er durch Arnoldner abgelöst worden war. Die Papiere der Telekom stiegen am Vormittag um leichte 0,1 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf steht von Konjunkturdatenseite der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. "Und gerade die Jobdaten könnten weitere Hinweise zur künftigen Inflationsentwicklung liefern. Die jüngsten ADP-Beschäftigungszahlen haben gezeigt, wie stabil der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten ist. Die Lohn-Preis-Spirale könnte sowohl in den USA als auch in der Eurozone zu einem Problem werden und den Sieg über die Teuerung in die Länge ziehen", schreibt Christian Henke vom Broker IG.

Die Arbeitsmarktdaten sind vor allem mit Blick auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung. Am Mittwoch war der US-Leitzins um 25 Basispunkten angehoben worden. "Zwar ließt Fed-Chef Jerome Powell durchblicken, das die Zeit der Zinserhöhungen zu Ende sein könnte, gleichzeitig erteilte der Präsident der US-Notenbank den Finanzmärkten eine klare Abfuhr hinsichtlich einer baldigen Zinswende", so Henke weiter. Denn die Inflation dies- und jenseits des Atlantiks ist weiterhin zu hoch, so der Experte weiter.

ISIN AT0000999982