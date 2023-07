Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag fester

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 10.00 Uhr um 0,76 Prozent auf 3.133,89 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,70 Prozent auf 1.589,07 Zähler zu. Positive Vorgaben von der Wall Street sorgten für Rückenwind - dort hatten am Vortag die erwarteten chinesischen Konjunkturmaßnahmen für gute Stimmung gesorgt.

Gedämpft wurde diese aber durch Rezessionsängste sowie Warnungen vor steigenden und länger anhaltenden hohen US-Leitzinsen. Vor diesem Hintergrund sind heute Nachmittag frische Inflationszahlen aus den USA von besonderem Interesse für die Marktteilnehmer. Die Experten der Helaba erwarten, dass die Gesamtteuerungsrate deutlich zurückkommen wird, allerdings lasse die Kerninflation bisher keine klaren Abkühlungstendenzen erkennen.

"Vor allem die monatliche Veränderungsrate der Kern-Verbraucherpreise dürfte heute also das Marktgeschehen bestimmen und hier ist wegen des zuletzt großen Beitrages zur Gesamtinflationsrate insbesondere auf die Service-Preise zu achten", so die Helaba-Experten im Vorfeld der Veröffentlichung.

"Um die Marktteilnehmer zu beruhigen, wäre ein weiterer Rückgang der Inflation sehr hilfreich. Schätzungen zufolge wird mit einer Inflation von 3,1 Prozent gerechnet. Damit würde sich die Teuerungsrate dem erwähnten Zielwert nähern und die Fed hätte weniger Grund für weitere Zinserhöhungen. Allerdings gilt die nächste Leitzinserhöhung am 26. Juli als ausgemachte Sache", schreibt Analyst Christian Henke vom Broker IG.

In Wien war die Meldungslage zur Wochenmitte mager, auch von Analystenseite blieb es bisher noch still. Neuigkeiten gab es von der Telekom Austria. Das Unternehmen hatte am Dienstag nach Börsenschluss Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt. Demnach hat sich der Umsatz im Berichtszeitraum um 7,6 Prozent auf 2,56 Mrd. Euro erhöht, der Gewinn legte um 1,1 Prozent auf 301 Mio. Euro zu. Aufgrund der soliden Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr geht der Konzern nun von einem Umsatzwachstum im Gesamtjahr von rund 5 statt bisher 4 Prozent aus. Die Aktien reagierten mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent.

Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich vor allem Bankaktien gut gesucht. An der Spitze der Kursgewinner im prime market lagen die Aktien von Index-Schwergewicht Erste Group mit einem Plus von 2,7 Prozent. BAWAG zogen um 1,1 Prozent und Raiffeisen Bank International legten um 0,4 Prozent zu. Auch Papiere mit Bezug zur Luftfahrtbranche waren gut gesucht. FACC kletterten um 1,2 Prozent, Do&Co gewannen bisher 1 Prozent dazu und Flughafen Wien verteuerten sich um 0,6 Prozent.

Auch RHI Magnesita verbuchten Kursgewinne von 2,2 Prozent nachdem sie bereits am Vortag kräftig zugelegt hatten. Der Private-Equity-Investor Rh?ne Capital steigt auf indirektem Weg wieder beim heimischen Unternehmen ein, war am Dienstag bekannt geworden. Die Ignite Luxembourg Holding, die indirekt von einem Rh?ne-Fonds (Rh?ne Holdings VI) kontrolliert wird, strebt eine Beteiligung von 29,9 Prozent an und hat sich bereits knapp 20 Prozent gesichert, wie das Unternehmen laut Aussendung mitteilte.

