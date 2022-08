Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.968,90 Punkten nach 2.954,65 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 14,25 Punkten bzw. 0,48 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.501,27 Zählern und damit um 0,47 Prozent oder 7,04 Punkte höher.

Das europäische Umfeld fand noch keine klare Richtung. Die Übersee-Börsen hatten zuvor einheitlich klar negative Vorgaben geliefert. Die Investoren bleiben weiter vorsichtig, hieß es von einem Marktbeobachter mit Verweis auf die gestiegenen Gaspreise, die Inflations- und Konjunktursorgen zuletzt wieder verstärkt hatten.

Experten verwiesen zudem auf die Befürchtung, dass die US-Notenbank beim dieswöchigen Symposium in Jackson Hole angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere geldpolitische Straffungen betrifft.

Fester zeigten sich unter den heimischen Einzelwerten die beiden Öltitel. So zogen Schoeller-Bleckmann um 3,6 Prozent an und die Aktien der OMV konnten sich um gut zwei Prozent verbessern.

Bei den Bankwerten erholten sich Raiffeisen mit plus 1,4 Prozent etwas von den klaren Vortagesverlusten. Erste Group gewannen um 0,8 Prozent, während BAWAG geringfügig um 0,09 Prozent auf 44,82 Euro nachgaben.

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von bisher 53,5 auf nunmehr 49,0 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde bestätigt.

