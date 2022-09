Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.862,16 Punkten nach 2.850,66 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 11,5 Punkten bzw. 0,40 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.449,90 Zählern und damit um 0,38 Prozent oder 5,51 Punkte höher.

Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls mit positiven Vorzeichen. Die Vorgaben der Asien-Märkte waren uneinheitlich ausgefallen. Marktbeobachter sprachen von einem Erholungsversuch nach dem klar negativen Wochenbeginn. Am Montag sind die europäischen Börsen angesichts des wohl längerfristigen Gaslieferstopps Russlands durch die Nord-Stream-1-Pipeline gehörig unter Druck geraten.

Datenseitig rückten die Auftragseingänge der deutschen Industrie in den Fokus: Die deutsche Industrie hat im Juli den sechsten Monat in Folge weniger Aufträge erhalten. Die Bestellungen fielen wegen der schwächelnden Inlandsnachfrage um 1,1 Prozent niedriger aus als im Juni, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem halb so kräftigen Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch dünn. Ergebnisse zum ersten Quartal gab es vor Handelsstart von Zumtobel. Die Vorarlberger Leuchtenfirma ist im ersten Quartal 2022/23 deutlich gewachsen und geht auch für das Gesamtjahr von einem weiteren Wachstum aus.

Im ersten Quartal des schiefen Geschäftsjahres hat Zumtobel den weltweiten Umsatz um 8,4 Prozent auf 313,7 Mio. Euro gesteigert. Ein Großteil davon sei durch inflationsbedingte Preissteigerungen bedingt, aber es habe auch eine Volumensteigerung von zwei bis drei Prozent gegeben. Der Quartalsgewinn lag angesichts deutlich gestiegener Kosten mit 10,9 Mio. Euro spürbar unter dem Vergleichsquartal des Vorjahres (13,4 Mio. Euro). Zumtobel-Aktien gewannen am Vormittag 2,3 Prozent.

Klar fester tendierten auch Wienerberger, die sich mit plus 2,4 Prozent etwas von den klaren Vortagesverlusten erholen konnten. Unter den weiteren Indexschwergewichten zogen Raiffeisen um 2,3 Prozent an und voestalpine legten um 2,2 Prozent zu. BAWAG notierten 1,5 Prozent fester.

Hingegen rutschten OMV um gut zwei Prozent ins Minus. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gaben um 0,8 Prozent nach. Die Ölpreise haben am Dienstag nach einer leichten Förderkürzung großer Anbieter uneinheitlich tendiert.

ger/spa

ISIN AT0000999982