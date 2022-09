Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.50 Uhr mit 2.977,81 Punkten nach 2.966,91 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Plus von 10,9 Punkten bzw. 0,37 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.501,82 Zählern und damit um 0,36 Prozent oder 5,38 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld startete mit leichten Zugewinnen in die Sitzung. Während die US-Börsen am Vorabend freundlich geschlossen haben, fanden die Märkte in Asien heute früh noch keine gemeinsame Richtung.

Marktbeobachter sprachen von einem Stabilisierungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. Inflations- und Zinssorgen haben zuletzt das Geschehen an den Finanzmärkten bestimmt. Heute gibt es zahlreiche US-Daten, die darauf aufmerksam machen könnten, dass sich die konjunkturelle Dynamik abschwächt, kommentierten die Helaba-Experten.

Zu den größeren Gewinnern zählten am Vormittag die heimischen Bankwerte, die in einem starken europäischen Umfeld Boden gutmachen konnten. So zogen Erste Group um gut drei Prozent an und Raiffeisen legten um 1,2 Prozent zu.

Aktien der BAWAG verbesserten sich um 2,10 Prozent auf 48,62 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre "Hold"-Einstufung sowie das Kursziel von 49,00 Euro für die Titel bestätigt.

Gut gesucht zeigten sich auch Zumtobel und zogen um 3,3 Prozent an. Hingegen rutschten AT&S deutlich um 5,3 Prozent ins Minus. Klar schwächer zeigten sich auch voestalpine mit einem Minus von knapp drei Prozent.

Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) tendierten mit plus 0,22 Prozent nur wenig verändert. Hier wurden die Weichen für die Neubesetzung der Chefetage gestellt. Demnach soll Vize-Konzernchef Hartwig Löger, Ex-Finanzminister und Kurzzeit-Kanzler für die ÖVP und davor UNIQA-Österreich-Chef, Vorstandsvorsitzender werden. VIG-Vorstand Peter Höfinger wird sein Stellvertreter.

