Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.836,36 Punkten nach 2.820,48 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 15,88 Punkten bzw. 0,56 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.428,42 Zählern und damit um 0,52 Prozent oder 7,42 Punkte höher.

Der ATX konnte damit an den starken Wochenbeginn anknüpfen. Nach positiven Vorgaben der Übersee-Märkte zeigte sich auch das europäische Umfeld mehrheitlich mit Zugewinnen.

Die Zinserwartungen sind weiterhin vorhanden und auch die konjunkturellen Sorgenfalten sind nicht kleiner geworden, kommentierten die Helaba-Experten. Marktteilnehmer setzen aber womöglich auf eine Verlangsamung des Zinszyklus in Richtung Jahresende und 2023, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Datenseitig richtet sich die Aufmerksamkeit am Vormittag auf das ifo Geschäftsklima Deutschland. Am Nachmittag richten sich die Blicke dann auf das US-Verbrauchervertrauen.

Aktien von Lenzing führten die Gewinnerliste im prime market mit einem Kursanstieg um 4,3 Prozent an. Klar fester zeigten sich auch Do & Co mit plus 2,8 Prozent sowie Porr, die um knapp zwei Prozent zulegen konnten. FACC und Wienerberger notierten jeweils um 1,8 Prozent fester.

Bei den weiteren Indexschwergewichten zeigten sich Raiffeisen 1,7 Prozent im Plus. voestalpine gewannen um 1,1 Prozent und BAWAG um 0,8 Prozent. Erste Group legten 0,4 Prozent zu, während OMV 0,4 Prozent verloren.

Aktien von Andritz stiegen um 0,8 Prozent auf 47,02 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel in Höhe von 61,00 Euro wurde ebenfalls unverändert belassen.

ger/spa

ISIN AT0000999982