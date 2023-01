Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.312,44 Punkten nach 3.297,54 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 14,9 Punkten bzw. 0,45 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.664,12 Zählern und damit um 0,44 Prozent oder 7,27 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld startete mit Zugewinnen in die neue Handelswoche, konnte diese aber nicht lange verteidigen und drehte zum Teil leicht ins Minus. Marktbeobachter verwiesen auf gute Vorgaben von den Märkten in New York und Tokio als Unterstützung. Impulse lieferte zuletzt auch die laufende US-Berichtssaison. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel hingegen noch sehr dünn aus.

Datenseitig richten sich die Blicke zu Wochenbeginn auf das EU-Verbrauchervertrauen, das leicht verbessert erwartet wird. In den USA steht der Index der Frühindikatoren zur Veröffentlichung an.

Zu den größeren Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten bis dato EVN mit einem Kursanstieg um 3,7 Prozent. Verbund gaben hingegen leicht um 0,2 Prozent nach. Lenzing konnten sich um 2,3 Prozent steigern und Semperit legten knapp zwei Prozent zu.

Aktien der voestalpine gewannen unter den Indexschwergewichten um 1,45 Prozent auf 29,44 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von 26,2 auf 33,0 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt.

Wienerberger lagen 1,2 Prozent im Plus und Andritz stiegen um knapp ein Prozent. Bei den Bankwerten konnten sich BAWAG um 0,5 Prozent steigern und Erste Group gewannen um 0,4 Prozent. Raiffeisen traten mit plus 0,06 Prozent auf der Stelle.

Schwächer tendierten am Vormittag Marinomed und gaben um 1,9 Prozent nach. Schoeller-Bleckmann korrigierten nach den klaren Freitagsgewinnen um 1,4 Prozent nach unten.

ger/mik

ISIN AT0000999982