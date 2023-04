Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.263,69 Punkten nach 3.254,00 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 9,69 Punkten bzw. 0,30 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.647,40 Zählern und damit um 0,29 Prozent oder 4,76 Punkte höher.

Der heimische Leitindex konnte sich nach schwächerem Start rasch ins Plus vorarbeiten. Das europäische Umfeld zeigte sich nach uneinheitlichen Übersee-Vorgaben noch knapp im Minus. Datenseitig richten sich zu Wochenbeginn die Blicke der Anleger an den Finanzmärkten nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima.

Neben den Konjunktur- und Zinserwartungen spielt auch die internationale Berichtssaison weiterhin eine wichtige Rolle. Diese verlief bisher weitgehend erfreulich, denn das Gros der Quartalsberichte hat die Erwartungen übertroffen, kommentierten die Helaba-Experten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn.

Zu den Aktien im Fokus zählten zu Wochenbeginn Strabag, die kräftig um 7,3 Prozent anzogen. Kursrelevante Nachrichten zu den Aktien des Baukonzerns waren bis dato keine bekannt. Fester zeigten sich auch Telekom Austria mit einem Kursanstieg um knapp zwei Prozent. BAWAG konnten sich unter den Indexschwergewichten um 1,8 Prozent steigern.

Die Ölwerte konnten ihre deutlicheren Anfangsverluste etwas eingrenzen. So lagen OMV noch um 0,6 Prozent tiefer und Schoeller-Bleckmann gaben leicht um 0,2 Prozent nach. Bei den Versorgern schwächten sich EVN um 0,9 Prozent ab, während Verbund 0,3 Prozent gewannen. Zu den größeren Verlierern zählten am Vormittag Zumtobel mit minus 2,6 Prozent. Rosenbauer und Andritz gaben jeweils um rund 1,2 Prozent nach.

ger/spo

ISIN AT0000999982