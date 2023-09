Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.154,59 Punkten nach 3.139,94 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 14,65 Punkten bzw. 0,47 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.596,53 Zählern und damit um 0,40 Prozent oder 6,31 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld startete mit etwas höheren Notierungen in die Sitzung. Marktbeobachter sprachen von einer Erholung nach den jüngsten Abschlägen. Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb erneut sehr dünn und auch datenseitig werden heute keine stärkeren Impulse erwartet.

Die Teuerung in Deutschland hat sich trotz eines erneuten Rückgangs über der Marke von sechs Prozent gehalten. Im August lagen die Verbraucherpreise um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, so das Statistische Bundesamt, das seine Ende August veröffentlichte Schätzung zur Inflation bestätigte.

Die Industrie in Frankreich hat ihre Produktion im Juli spürbar ausgeweitet. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtherstellung um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringfügigen Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet.

Unter den größeren Gewinnern fanden sich am Vormittag Verbund und UBM, die jeweils um 1,8 Prozent zulegen konnten. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der UBM von 38,0 auf 31,5 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

Die im ATX schwer gewichteten Bankwerte zeigten sich einheitlich mit positiven Vorzeichen. So legten Erste Group um knapp ein Prozent zu und BAWAG konnten sich um 0,7 Prozent verbessern. Raiffeisen gewannen um 0,4 Prozent.

Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich AMAG mit einem Minus von 2,6 Prozent. Unter den Indexschwergewichten schwächten sich OMV um 0,5 Prozent ab.

ger/spa

ISIN AT0000999982