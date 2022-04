Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.263,25 Punkten nach 3.259,75 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein kleines Plus von 3,5 Punkten bzw. 0,11 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.643,05 Zählern und damit um 0,09 Prozent oder 1,53 Punkte höher.

Nach schwächerem Start konnte sich der ATX rasch leicht ins Plus vorarbeiten. Das europäische Umfeld zeigte sich nach überwiegend negativen Übersee-Vorgaben im roten Bereich.

Der Fokus der Anleger richtet sich erneut auf die Lage in der Ukraine, die aktuellen Zinssorgen sowie auf die Lockdown-Maßnahmen in China, meinte ein Marktbeobachter. Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstößen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen, hieß es dazu von den Helaba-Experten.

Der US-Notenbanker James Bullard hat für eine Anhebung der US-Zinsen auf 3,5 Prozent bis zum Jahresende plädiert, um die hohe Inflation auszubremsen. Dahin könne man aber nicht in einem Schritt kommen und die Anhebungen sollten auch jeweils nicht bei mehr als 0,5 Prozentpunkten pro Schritt liegen, sagte der Präsident der Fed-Ablegers von St. Louis am Montagabend.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn. Auch datenseitig sollte der Wochenbeginn eher ruhig ausfallen. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Baubeginnen und -genehmigungen zur Veröffentlichung an.

Unter den Indexschwergewichten konnten sich voestalpine um 1,3 Prozent steigern und OMV lagen 1,2 Prozent im Plus. Raiffeisen stiegen um gut ein Prozent, während BAWAG um 0,9 Prozent nachgaben.

Wienerberger verbesserten sich um 0,45 Prozent auf 26,94 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 42,0 auf 35,0 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde unverändert beibehalten.

Zu den größten Gewinnern im prime market zählten Warimpex mit plus 3,5 Prozent sowie DO & CO mit einem Anstieg um knapp drei Prozent. Hingegen führten Frequentis die Verliererliste mit einem Abschlag von 2,4 Prozent an. AMAG und UBM gaben um jeweils gut zwei Prozent nach.

ger/spo

ISIN AT0000999982