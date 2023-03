Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.029,79 Punkten nach 3.024,58 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein kleines Plus von 5,21 Punkten bzw. 0,17 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.537,23 Zählern und damit um 0,17 Prozent oder 2,59 Punkte höher.

Der ATX startete klar fester in die neue Handelswoche, musste aber rasch einen Großteil seiner Zugewinne wieder abgeben. Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn freundlich und damit etwas erholt von den zuletzt deutlichen Kurseinbußen.

Etwas Erleichterung kommt im Bank-Sektor auf, weil sich ein Käufer für die unter staatlicher Kontrolle stehende Silicon Valley Bank (SVB) gefunden hat. Die First Citizens Bank übernehme zumindest Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten, teilte die US-Einlagensicherung FDIC am Montag mit.

Die heimischen Bankwerte zeigten sich nach festerem Start uneinheitlich. So lagen Erste Group 0,1 Prozent im Minus, während BAWAG um 0,4 Prozent nachgaben. Raiffeisen notierten hingegen um 0,5 Prozent befestigt.

Bei den Ölwerten gaben OMV nach freundlichem Beginn um 0,55 Prozent nach. Schoeller-Bleckmann verloren 0,85 Prozent auf 58,50 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die SBO-Aktien leicht von 64 auf 66 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde hingegen unverändert beibehalten.

Fester zeigten sich unter den Indexschwergewichten hingegen Andritz mit plus 1,9 Prozent sowie Wienerberger mit einem Anstieg um 1,4 Prozent. Verbund gewannen um 0,55 Prozent auf 73,25 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Versorgers von 84,00 Euro 78,00 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert belassen.

Datenseitig richtet sich der Blick der Anleger heute vor allem auf das ifo Geschäftsklima Deutschland. Für Aufmerksamkeit sorgt auch das Geldmengenwachstum in der Eurozone.

ger/spa

ISIN AT0000999982