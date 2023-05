Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.182,71 Punkten nach 3.176,93 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein kleines Plus von 5,78 Punkten bzw. 0,18 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.607,69 Zählern und damit um 0,19 Prozent oder 3,01 Punkte höher.

Nach uneinheitlichen Vorgaben der Übersee-Märkte startete auch das europäische Umfeld mit etwas höheren Notierungen in die neue Handelswoche. Marktbeobachter rechnen erneut mit zurückhaltenden Anlegern und sehen den Streit um eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze weiter im Fokus.

Datenseitig richtet sich der Blick am Vormittag auf die Industrieproduktion in der Eurozone. In den USA steht am Nachmittag dann der Empire-State-Index an. Es ist die erste Unternehmensumfrage im Verarbeitenden Gewerbe des laufenden Monats.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten bis dato FACC mit einem Anstieg um 2,8 Prozent sowie UBM mit plus 2,5 Prozent. RHI Magnesita konnten sich um gut zwei Prozent steigern und Strabag gewannen um 1,4 Prozent.

Keine einheitliche Richtung fanden die heimischen Versorger und Ölwerte. Während Verbund um 1,8 Prozent zulegen konnten, gaben die Aktien der EVN um 0,4 Prozent nach. Bei den Öl-Titeln stiegen OMV leicht um 0,3 Prozent. Schoeller-Bleckmann sanken hingegen um 0,7 Prozent.

