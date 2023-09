Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.132,28 Punkten nach 3.127,47 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 4,81 Punkten bzw. 0,15 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.586,34 Zählern und damit um 0,23 Prozent oder 3,67 Punkte höher.

Auch die europäischen Leitbörsen starteten etwas höher in die Sitzung. Zuvor hatten bereits die Übersee-Märkte positive Vorgaben geliefert.

Datenseitig wurde bereits in der Früh bekannt, dass die Konjunkturflaute und die anhaltend hohe Inflation in Deutschland auf der Stimmung der Verbraucher lasten. Die GfK-Konsumforscher sagen für September einen Rückgang ihres Barometers um 0,9 auf minus 25,5 Punkte voraus. Ökonomen hatten mit einem Mini-Anstieg auf minus 24,3 Zähler gerechnet.

In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit heute Nachmittag auf das Verbrauchervertrauen des Conference Boards. Neben dem Michigan Sentiment ist dies die wichtigste Verbraucherumfrage in den USA.

Von Unternehmensseite rückten bis dato Porr und Pierer Mobility mit Halbjahreszahlen in den Fokus. Österreichs zweitgrößter Baukonzern Porr spürt die schwache Entwicklung der Gesamtwirtschaft noch nicht. Der Auftragseingang legte im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode um 25 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro zu, der Auftragsbestand vergrößerte sich um 11,7 Prozent auf den Rekordstand von 8,99 Mrd. Euro. Der Umsatz stieg um 11,4 Prozent auf 2,89 Mrd. Euro und das Periodenergebnis erhöhte sich um 19,1 Prozent auf 18,6 Mio. Euro. Porr-Aktien gewannen bis dato 1,7 Prozent.

Die Pierer Mobility (vormals KTM Industries) hat im ersten Halbjahr 2023 gut gewirtschaftet und den Konzernumsatz deutlich ausgebaut. Die Erlöse stiegen um 20,2 Prozent auf einen Rekordwert von gut 1,39 Mrd. Euro. Zugelegt hat der Konzern auch beim operativen Ergebnis (EBIT), das um 4,3 Prozent auf 96,9 Mio. Euro wuchs. Für das Gesamtjahr rechnet das Management unverändert mit einem Umsatzplus von 6 bis 10 Prozent. Die Aktien von Pierer Mobility zeigte sich 0,8 Prozent fester.

Aktien von Wienerberger tendierten unverändert zum Vortag. Der Baustoffkonzern kann sein Vorhaben, den französischen Dach- und Solaranbieter Terreal um 600 Mio. Euro zu übernehmen, unter Auflagen umsetzen. Das hat das Kartellgericht nach einer vertieften Prüfung nunmehr rechtskräftig entschieden, teilte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) mit.

