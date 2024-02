Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag noch mit einem kleinen Aufschlag gezeigt. Die Startgewinne des ATX bröckelten rasch ab, bis 9.45 Uhr blieb noch ein Mini-Plus von 0,02 Prozent auf 3.451,31 Zähler. Der breiter gefasste ATX Prime notierte ebenfalls um 0,02 Prozent höher auf 1.733,57 Einheiten.

Rückenwind für die europäischen Märkte, die am Vormittag überwiegend Kursgewinne verbuchten, kam aus Asien und den USA. Die Wall Street hatte am Vorabend fester geschlossen, außerdem legten Amazon und Meta Quartalszahlen vor, die nachbörslich für kräftige Aufschläge sorgten.

Mit dem US-Arbeitsmarktbericht stehen die Vereinigten Staaten auch am Nachmittag klar im Marktfokus - die Ergebnisse könnten wichtige Hinweise auf die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed liefern.

"Ein wenig die Stimmung vermiesen könnte der heute anstehende Arbeitsmarktbericht. Allgemein wird mit einem Rückgang der Beschäftigungszahlen gerechnet. Zeigt sich der US-Arbeitsmarkt unverändert stark, könnte ganz schnell der Zinsoptimismus wieder gedämpft werden", schreibt Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG im Vorfeld.

Meldungsseitig blieb es in Wien bisher ruhig, auch die Berichtssaison legt vor dem Wochenende eine Pause ein. Eine Analystenstimme kam zu AT&S, die am Vortag Zahlen vorgelegt hatten. Die Deutsche Bank bestätigte die Einschätzung "Buy", kürzte das Kursziel aber von 32 auf 30 Euro. Die Aktien, die am Vortag deutlich nachgegeben hatten, notierten erholt mit plus 1,2 Prozent auf 21,46 Euro.

Index-Schwergewicht OMV belasteten den Leitindex mit einem Minus von 1,4 Prozent. Fester zeigten sich dagegen Bankwerte. BAWAG kletterten um 1,3 Prozent, Erste Group gewannen 0,3 Prozent und auch Raiffeisen Bank International lagen mit plus 0,1 Prozent im positiven Terrain.

