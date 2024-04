Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.563,91 Punkten nach 3.562,39 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Mini-Plus von 0,04 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.786,18 Zählern und damit geringfügig um 0,03 Prozent höher.

Die europäischen Leitbörsen zeigten sich hingegen etwas deutlicher im grünen Bereich. Zuvor hatten die Übersee-Märkte uneinheitliche Vorgaben geliefert.

Datenseitig richtet sich der Fokus am Vormittag in der Eurozone auf die EZB, denn diese veröffentlicht die Geldmengen- und Kreditwachstumszahlen des Monats März. In den USA stehen am Nachmittag die Konsumdaten (PCE) und die dazugehörigen Deflatoren auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten verbesserten sich Palfinger nach Zahlenvorlage um 0,5 Prozent. Der Salzburger Kranhersteller hat im ersten Quartal 2024 nach eigenen Angaben Rekordwerte beim operativen Ergebnis (EBIT) und beim Konzernergebnis erzielt. Das operative Ergebnis stieg von 48,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 54,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis legte um mehr als ein Viertel auf 32,5 Mio. Euro zu. Der Quartalsumsatz ging dagegen um 2,2 Prozent auf 578,5 Mio. Euro zurück.

Der oberösterreichische Auto-Zulieferer Polytec hat im vergangenen Jahr zwar mehr Umsatz erzielt, unterm Strich aber dennoch Verlust geschrieben. Der Umsatz stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent auf 636 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 14,1 Mio. Euro, nach einem Minus von 2,2 Mio. Euro im Jahr 2022. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug minus 6,7 Mio. Euro, 2022 waren es noch 700.000 Euro. Polytec-Aktien lagen am Vormittag 1,2 Prozent im Minus.

Aktien der Post zeigten sich mit minus 6,4 Prozent am unteren Ende des Kurszettels. Die Titel werden heute allerdings ex-Dividende gehandelt.

ger/mik

ISIN AT0000999982