Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.553,30 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,14 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss. Der ATX Prime notierte bei 1.781,41 Zählern und damit um 0,13 Prozent höher.

Das europäische Umfeld zeigte sich nach überwiegend positiven Übersee-Vorgaben hingegen freundlich. Datenseitig stehen heute in Spanien und Deutschland die vorläufigen Verbraucherpreise des laufenden Monats zur Veröffentlichung an. Dazu entscheidet die US-Notenbank Fed am Mittwochabend über ihre weitere Geldpolitik.

Auch aktuelle Unternehmenszahlen rückten in den Fokus. So hat die BAWAG im ersten Quartal 2024 um ein Fünftel mehr Gewinn erzielt. Der Nettogewinn legte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 20 Prozent auf 166,9 Mio. Euro zu. Der Nettozinsertrag stieg um 8 Prozent auf 311,8 Mio. Euro, der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 6 Prozent auf 81 Mio. Euro. Der Geschäftsausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Die Aktien der BAWAG zeigten sich am Vormittag 0,7 Prozent im Minus.

Hohe Abschreibungen in Russland haben das Ergebnis des an den Börsen in Wien und Warschau notierten Immobilienentwicklers Warimpex 2023 tief in die Verlustzone gedrückt: Nach einem Nettogewinn von 42,9 Mio. Euro im Vorjahr steht unterm Strich nun ein Verlust von 23,8 Mio. Euro. Vorsichtshalber hatte man schon im Vorjahr trotz guter Geschäfte die Dividende ausfallen lassen, auch heuer bleibt sie ausgesetzt, sagte Warimpex-Chef Franz Jurkowitsch zur APA. Die Aktien wurden bis dato noch nicht gehandelt.

Anteilsscheine von Polytec schwächten sich um 0,6 Prozent auf 3,25 Euro ab. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Titel nach der jüngsten Zahlenvorlage des Automobilzulieferers bestätigt. Auch das Kursziel von 7,0 Euro wurde unverändert belassen.

ger/mik

ISIN AT0000999982