Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Abgaben gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9,45 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 3.267,96 Einheiten. Der ATX Prime gab um 0,60 Prozent auf 1.643,38 Zähler nach. Schwache Vorgaben kamen von der Wall Street, wo die Aktienindizes am Freitagabend hohe Verluste verbucht hatten.

Die neue Handelswoche steht im Zeichen der Geldpolitik der Federal Reserve. Vor diesem Hintergrund dürften am Montag Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft in den Vordergrund rücken. So wird am Nachmittag der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht.

Bereits in der Früh veröffentlichte Konjunkturdaten aus Deutschland zeugten von einer trägen Konsumstimmung im Nachbarland. Der Umsatz der deutschen Einzelhändler stieg im März zwar um 2,1 Prozent zum Vormonat, womit er preisbereinigt um 0,1 Prozent fiel.

Unter den Einzelwerten war die Nachrichtenlage zunächst dünn. Ex-Dividende werden am heutigen Handelstag Semperit und Verbund gehandelt. Erstere gaben um 4,6 Prozent nach; die Titel legten allerdings bereinigt um den Dividende-Abschlag um 2,1 Prozent zu. Verbund verloren 1,1 Prozent. Rechnete man den Dividende-Abschlag heraus, ergab sich ein kleineres Minus von 0,1 Prozent.

Mit Blick auf die schwer gewichteten ATX-Titel steigerten sich unter den Bankenwerten Erste Group um 1,1 Prozent. Raiffeisen gaben hingegen um 1,6 Prozent nach. Bei den Öltiteln verteuerten sich indes OMV um geringe 0,1 Prozent.

