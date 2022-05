Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit tieferen Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX startete zunächst noch mit Kursgewinnen, drehte aber rasch ins Minus ab und verlor bis 10.00 Uhr 0,14 Prozent auf 3.146,85 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,19 Prozent auf 1.585,66 Einheiten nach.

Nach zwei Handelstagen mit teils massiven Verlusten steuert der Wiener Markt damit auch auf einen negativen Wochenschluss zu - belastet von überwiegend schwachen Vorgaben aus Übersee und Asien sowie einem trüben europäischen Marktumfeld. Die Stimmung ist derzeit etwas verhalten - am Nachmittag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht für April eine viel beachtete Datenveröffentlichung an, in deren Vorfeld die Marktteilnehmer vorsichtiger agieren.

"Ein kräftiger Stellenzuwachs wird erwartet, wobei der ADP-Report aber vor zu viel Euphorie warnt. ADP hatte für April ein Plus von "lediglich" 247 Tsd. gemeldet. Die Lohnentwicklung dürfte weiterhin dynamisch sein, bei einer anhaltend niedrigen Arbeitslosenquote. Alles in allem werden die Zinserwartungen bezüglich der Fed wohl bestehen bleiben", meinen die Experten der Helaba.

Sehr schwache Zahlen kamen bereits aus Deutschland: Nach Exporten, Einzelhandelsumsätzen und Industrieaufträgen brach im März auch die Produktion in Deutschland ein - und das gleich viermal so stark wie erwartet. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im März zusammen um 3,9 Prozent weniger her als im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang von 1,0 Prozent gerechnet.

In Wien zeigten sich Energiewerte, die am Vortag massive Verluste erlitten hatten, teilweise erholt. Verbund konnten um 0,9 Prozent zulegen, auch bei OMV ging es um 0,3 Prozent nach oben. EVN gaben hingegen 0,2 Prozent nach. Am Vortag hatten Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Papiere auf Talfahrt geschickt. Die Bundesregierung denke darüber nach, wie Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abgeschöpft werden können.

Polytec legte Zahlen zum ersten Quartal vor. Der Autozulieferer hat demnach etwas mehr umgesetzt als in der Vorjahresperiode und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz lag bei 148,8 Mio. Euro - ein Zuwachs von 0,7 Prozent in der Jahresfrist. Das operative Ergebnis EBIT schrumpfte von 6,7 Mio. auf 2,9 Mio. Euro. Nach Steuern blieben dem börsennotierten Konzern noch 1,7 Mio. Euro, nach 4,8 Mio. im Vorjahr. Die Aktien reagierten mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent.

Personelle Änderungen wurden am Vorabend nach Börsenschluss bei der Strabag bekannt. Klemens Haselsteiner wird Vorstandschef beim Bauriesen - der drittälteste Sohn des Konzern-Architekten Hans-Peter Haselsteiner folgt per 1. Jänner 2023 Thomas Birtel nach. Klemens Haselsteiner ist seit 2020 Mitglied des Strabag-Vorstands. Dort zeichnet er sich für die Themen Digitalisieriung, Unternehmensentwicklung und Innovation verantwortlich. Die Aktien des Baukonzerns gaben 1,4 Prozent nach.

kat/mik

ISIN AT0000999982