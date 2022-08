Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit deutlichen Verlusten präsentiert. Nach dem starken Kursrückgang am Freitag notierte der ATX knapp eine Stunde nach Sitzungseröffnung mit minus 1,22 Prozent bei 2.913,64 Einheiten. Am Freitag hatte eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell das Aktienbarometer deutlich belastet. Er stellte weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht.

Powell machte auch auf das Risiko einer länger anhaltenden Phase der Inflationsbekämpfung aufmerksam, sodass die Spekulationen der Marktteilnehmer auf sinkende Zinsen im Verlauf von 2023 und 2024 tendenziell gedämpft werden sollten, so die Analysten der Helaba. "Vor diesem Hintergrund werden in den nächsten Tagen nicht nur eingehende Konjunkturdaten im Blick zu behalten sein, sondern auch Rede-Beiträge der FOMC-Mitglieder".

Bei Branchenbetrachtung standen erneut Versorgerwerte unter starkem Druck. So verloren die Papiere vom Verbund 3,7 Prozent. Auch EVN sanken erneut und zwar um 2,4 Prozent. Daneben notierten auch die Anteile am Öl- und Gasriesen OMV im Minus: Sie büßten zwei Prozent ein.

Auch die wichtigsten Bankentitel am heimischen Börsenparkett verbilligten sich zum Beginn der Woche mehrheitlich. Erste Group reduzierten sich ebenso wie die Wertpapiere von Raiffeisen um 1,3 Prozent. Dagegen konnten die Titel der BAWAG um leichte 0,1 Prozent zulegen.

Unternehmensseitig rückt die s Immo mit Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 in den Vordergrund. Laut den Experten der Erste Group seien diese stark ausgefallen. Allerdings wurde keine Guidance für das gesamte Geschäftsjahr veröffentlicht. Die Ergebnisse dürften sich allerdings kaum auf den Kurs der Aktie des Unternehmens auswirken, welches sich mitten in einer Übernahme durch die CPI Group befindet. Die Aktien notierten zuletzt um 0,2 Prozent tiefer.

ISIN AT0000999982