Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Abschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.45 Uhr um 0,66 Prozent auf 2.777,22 Zähler nach, der breiter gefasste ATX Prime verlor bisher 0,64 Prozent auf 1.400,57 Einheiten. Damit endet zumindest vorläufig die jüngste Erholungsbewegung für den Wiener Markt - der ATX hatte am Vortag seinen 5. Gewinntag in sechs Börsensitzungen absolviert.

Auch wichtige europäische Indizes zeigten sich vor dem Wochenende mit Kursverlusten, dazu kommen schwache Vorgaben aus den USA. Dort hatten am Donnerstag steigenden Kapitalmarktzinsen Aktien wieder stärker unter Druck gesetzt. Die viel beachtete Rendite für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren war zuletzt auf 4,23 Prozent gestiegen.

"An den Finanzmärkten ist nach einer Phase der Beruhigung und verstärkter Zuversicht Ernüchterung eingekehrt. Inflations-, Zins-und Konjunktursorgen dominieren wieder das Handelsgeschehen", fassen die Marktexperten der Helaba zusammen. Der Datenkalender bleibt am Freitag weitgehend leer, auch von Unternehmensseite gab es in Wien bisher keine Neuigkeiten.

Politisch allerdings kamen in der Nacht auf Freitag wichtige Nachrichten aus Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten. Die heimischen Versorger gaben am Vormittag nach. Die Aktien von EVN und Verbund büßten jeweils rund 1,6 Prozent ein.

Unter den ATX-Schwergewichten mussten Wienerberger mit minus 2,2 Prozent die bisher größten Verlaufsverluste hinnehmen, Erste Group fielen um 0,7 Prozent, moderat fielen die Abschläge bei Raiffeisen Bank International (minus 0,1 Prozent) und BAWAG (minus 0,2 Prozent) aus.

Mit positiven Vorzeichen notierten Ölwerte. OMV-Papiere verbuchten ein Mini-Plus von 0,03 Prozent, Schoeller-Bleckmann legten um 0,4 Prozent zu.

kat/mik

ISIN AT0000999982