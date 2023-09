Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit leicht positiven Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte nach Verlusten unmittelbar zu Sitzungsbeginn bis 10.00 Uhr um 0,16 Prozent auf 3.166,89 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime kletterte um 0,13 Prozent auf 1.602,49 Zähler. An den Märkten herrscht weiterhin Unsicherheit vor der morgen, Mittwoch, anstehend Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Weiterhin wird von der Fed zunächst keine weitere Zinsanhebung erwartet. Spannend dürften die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sein. Hier werden die Investoren genau hinhören, um Hinweise auf die weitere geldpolitische Wegrichtung zu erhalten. Daneben sorgen laut den Experten der Helaba die weiter steigenden Ölpreise für Verunsicherung und erneut höhere Inflationserwartungen.

Vor diesem Hintergrund sind die Blicke vieler Marktteilnehmer auch auf heute zur Veröffentlichung anstehende Preisdaten aus dem Euroraum gerichtet. Der Ölpreis steigt unterdessen weiter: Am Dienstag in der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bis zu 95,15 US-Dollar. Ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung wurde mit bis zu 92,55 Dollar gehandelt. Das waren jeweils die höchsten Stände seit vergangenem November.

Die heimischen Ölwerte zeigten sich vor diesem Hintergrund fester: Die Aktien der OMV kletterten 0,7 Prozent, beim Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann ging es um 0,4 Prozent nach oben. Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich auch Immowerte fester. s Immo stiegen bisher um 1,8 Prozent, UBM gewannen 1,4 Prozent.

CA Immo kletterten um 0,8 Prozent nach oben. Der amerikanische Eigentümer Starwood, der über ein Beteiligungsvehikel 59 Prozent an der CA Immo hält, will von dem Immobilienkonzern erneut Geld sehen. Der Mehrheitsaktionär fordert die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 250 Mio. Euro, das entspricht 2,56 Euro je dividendenberechtigter Aktie.

Daneben blieb es meldungsseitig weiterhin ruhig, eine Neuigkeit kam aber von Analystenseite. Die Erste Group hat ihre Einschätzung "Buy" für die Aktien des Biotech-Unternehmens Marinomed bestätigt und das Kursziel gleichzeitig leicht von 57,6 auf 55,5 Euro gesenkt. Die Aktien von Marinomed wurden bisher noch nicht gehandelt und notierten am Schlusskurs vom Vortag bei 41,50 Euro.

kat/ger

ISIN AT0000999982