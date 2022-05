Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit deutlichen Kursgewinnen gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.293,40 Punkten nach 3.236,28 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 57,12 Punkten bzw. 1,76 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.655,55 Zählern und damit um 1,56 Prozent oder 25,47 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld startete nach überwiegend positiven Übersee-Vorgaben mit Kursgewinnen in die Sitzung. Marktbeobachter sprachen von einem Erholungsversuch nach dem schwachen Wochenauftakt.

Datenseitig ist das Interesse zunächst auf die deutschen Arbeitsmarktdaten gerichtet, hieß es von den Helaba-Experten. Zudem werden die EWU-Erzeugerpreise auf die bestehenden Inflationsprobleme hinweisen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch eher dünn.

Unter den Einzelwerten zeigten sich die heimischen Bankwerte gut gesucht. So zogen Erste Group um 4,3 Prozent nach oben und Raiffeisen konnten sich um 3,7 Prozent verbessern. BAWAG-Papiere notierten um 1,6 Prozent fester.

Unter den weiteren Indexschwergewichten stiegen voestalpine um gut drei Prozent und OMV gewannen 2,8 Prozent an Wert. Wienerberger notierten mit einem Plus von 2,6 Prozent ebenfalls klar im grünen Bereich.

Aktien der s Immo stiegen um 2,86 Prozent auf 23,40 Euro. Die s Immo hat sich mit ihrem Hauptaktionär CPI Property Group (CPIG) auf ein Übernahmeangebot geeignet, wie das Unternehmen mitteilte. Nach der gestern abgeschlossenen Vereinbarung unterstütze der s-Immo-Vorstand die Aufhebung des Höchststimmrechts in der Satzung, um CPIPG die Legung eines Pflichtangebots zu ermöglichen. Die CPIPG verbessert im Gegenzug den Angebotspreis um 1,50 Euro je Aktie von bisher 22,00 auf 23,50 Euro je Aktie (cum Dividende).

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der Palfinger nach der jüngsten Zahlenvorlage des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 32,50 Euro wurde unverändert beibehalten. Palfinger-Aktien legten bis dato um 1,90 Prozent auf 24,15 Euro zu.

Auf der Verliererseite standen unter anderen die Titel der Post mit minus 4,8 Prozent sowie Mayr-Melnhof mit einem Abschlag von 1,8 Prozent. Beide Titel werden heute allerdings ex-Dividende gehandelt.

ger/spo

ISIN AT0000999982