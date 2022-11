Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit klar höheren Notierungen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.252,86 Punkten nach 3.210,26 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 42,6 Punkten bzw. 1,33 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.628,54 Zählern und damit um 1,22 Prozent oder 19,64 Punkte höher.

Das europäische Umfeld fand noch keine klare Richtung. Am Vorabend hatte die Wall Street negative Vorgaben geliefert, in Asien konnte sich hingegen die Mehrheit der Handelsplätze nach dem schwachen Wochenauftakt etwas erholen.

Weiter im Fokus des Marktgeschehens stehen die Zinserwartungen, hieß es in einem Analystenkommentar. Aber auch die Entwicklungen in China angesichts zuletzt wieder steigender Covid-Fälle sollten die Anleger im Auge behalten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch ausgesprochen dünn.

Das datenseitige Interesse richtet sich heute Nachmittag auf das EWU-Verbrauchervertrauen. Die vorläufigen Novemberdaten stehen laut den Helaba-Analysten unter günstigen Vorzeichen.

Zu den größeren Gewinnern zählten am Vormittag die Aktien des Verbund mit einem Anstieg um 6,3 Prozent. EVN konnten sich ebenfalls klar um 1,8 Prozent steigern. In einem starken europäischen Branchenumfeld konnten sich die Ölwerte von den deutlichen Vortagesverlusten erholen. So zogen OMV um 4,2 Prozent an und Schoeller-Bleckmann notierten um 3,3 Prozent höher.

s Immo kamen nach dem gestrigen Kurssprung um 2,9 Prozent zurück. Die Aktien hatten zu Wochenbeginn um satte 15,5 Prozent höher geschlossen, nachdem am Vormittag die Immofinanz in einer Mitteilung bekannt gegeben hatte, eine Mehrheit beim Schwesterkonzern anzustreben.

Nur wenig verändert zeigten sich die Bankwerte. Raiffeisen lagen 0,3 Prozent tiefer. Erste Group und BAWAG tendierten hingegen jeweils um 0,1 Prozent höher.

