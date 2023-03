Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag weiterhin mit fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.093,05 Punkten nach 3.052,28 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 40,77 Punkten bzw. 1,34 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.567,00 Zählern und damit um 1,20 Prozent oder 18,62 Punkte höher.

Nach überwiegend positiven Übersee-Börsen konnte auch das europäische Umfeld an den freundlichen Wochenauftakt anknüpfen. In den USA stützten Aussagen aus dem Umfeld der Notenbank, das Bankensystem sei "solide und widerstandsfähig". Zudem erwägt die US-Regierung laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten.

Am Dienstag stehen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. In Frankreich zeigen sich die Unternehmen etwas pessimistischer. Wie das Statistikamt Insee mitteilte, fiel das Geschäftsklima im März leicht um einen Punkte auf 103 Zähler. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. In den USA werden am Nachmittag Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet.

Einheitlich fester tendierten bis dato die heimischen Bankwerte. So lagen Erste Group 1,9 Prozent im Plus und Raiffeisen gewannen um 2,1 Prozent. Aktien der BAWAG legten um gut ein Prozent zu.

Unter den weiteren Indexschwergewichten konnten sich OMV um 1,2 Prozent auf 40,97 Euro steigern. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel leicht von 63,5 auf 61,0 Euro gekürzt, die Kaufempfehlung "Buy" aber bestätigt.

Andritz gewannen 1,17 Prozent auf 64,60 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 68 auf 80 Euro erhöht und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

Die Anteilsscheine von Pierer Mobility schwächten sich nach Zahlenvorlage um 0,5 Prozent ab. Die Pierer Mobility (vormals KTM Industries) hat im Vorjahr kräftig Gas gegeben und eine Rekordergebnis eingefahren. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 2,437 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) um 22 Prozent auf 235 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 15 Prozent auf 381 Mio. Euro. Der Ausblick für das heurige Jahr wurde bestätigt.

