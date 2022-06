Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mir klaren Kursgewinnen gezeigt. Nach einem volatilen Handelsstart, bei dem der heimische Leitindex ATX einige Male die Vorzeichen wechselte, fand er seine Richtung und legte bis 10.15 Uhr um 1,09 Prozent auf 3.046,94 Einheiten zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,03 Prozent auf 1.541,55 Zähler. Der heimische Markt setzt damit zu einer kleinen Erholungsbewegung nach den jüngsten Abschlägen an.

Am Donnerstag war es in Wien abwärts gegangen - eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und ganz überraschend auch der Schweiz hatte an den Börsen weltweit für trübe Marktstimmung gesorgt. Für unerwartete Kursbewegungen könnte zum Wochenausklang auch der heutige große Verfallstag sorgen, an dem an den Terminbörsen Futures und Optionen auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen.

Die Teuerung in Österreich hat sich weiter beschleunigt, wurde heute bekannt. Im Mai lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei 7,7 Prozent. "Erste Schätzungen des Mai Wertes hatte noch einen Anstieg der Verbraucherpreise von 8,0 Prozent erwarten lassen, der durch die Reduktion der Energieabgaben auf Strom und Gas nun geringer ausgefallen ist", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

In den USA steht am Nachmittag die Industrieproduktion im Kalender, die laut den Experten der Helaba im Mai moderat zugelegt haben dürfte. "Eine positive Überraschung zeichnet sich allerdings nicht ab und der Index der Frühindikatoren des Conference Boards dürfte sogar sinken. Insofern sollten die Zinsspekulationen erneut kaum forciert werden", heißt es weiter.

Meldungsseitig und auch von Analystenseite blieb es in Wien bisher sehr ruhig. Mit Blick auf die Branchentafel konnten Bankwerte zulegen. Bei Erste Group ging es um 1,3 Prozent nach oben, Raiffeisen Bank International kletterten bisher um 1,5 Prozent nach oben und bei der BAWAG fiel ein Plus von 1,7 Prozent an. Auch Versorger waren gut gesucht. EVN stiegen um 1,9 Prozent, Verbund verbuchten einen Kursgewinn von 1,2 Prozent.

Erneut leichter notierten OMV, die Aktien des Ölkonzerns büßten bisher 0,2 Prozent ein. Die OMV-Raffinerie Schwechat läuft nach dem schweren Unfall derzeit nur mit einem Fünftel ihrer Kapazität. Kapsch TrafficCom bildeten mit einem Abschlag von 2,9 Prozent das Schlusslicht am Kurszettel. Auch AMAG gaben 2,5 Prozent nach.

