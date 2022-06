Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit deutlichen Kurseinbußen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.996,33 Punkten nach 3.070,82 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein sattes Minus von 74,49 Punkten bzw. 2,43 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.517,27 Zählern und damit um 2,28 Prozent oder 35,33 Punkte tiefer.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich tiefrot. Marktbeobachter verwiesen auf die schwächelnden US-Futures, die einen von Verlusten geprägten Start an der Wall Street indizieren. Auch die Märkte in Asien zeigten sich heute früh mit negativen Vorzeichen. Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt hoch, hieß es von Analystenseite.

Im Blick der Marktteilnehmer sind weiterhin die Notenbanken und Fed-Chef Powell dürfte bei der heutigen Anhörung vor dem US-Senat die Entschlossenheit der Zentralbank bekräftigen, die Inflation einzudämmen, hieß es weiter. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn.

Zu den größeren Verlierern in Wien zählten bis dato voestalpine, die in einem sehr schwachen europäischen Branchenumfeld um 7,5 Prozent auf 22,58 Euro abrutschten. Laut Marktbeobachtern hat die US-Bank JPMorgan die Titel von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 27,50 Euro gesenkt.

Auch die Ölwerte mussten Federn lassen. So notierten OMV am Vormittag 4,25 Prozent tiefer und Schoeller-Bleckmann mussten einen Abschlag in Höhe von 4,34 Prozent verdauen. Die Ölpreise haben im frühen Handel deutlich nachgegeben und sind auf die tiefsten Stände seit rund einem Monat gefallen.

Sehr schwach zeigten sich auch Semperit mit einem Minus von 6,67 Prozent. Wienerberger verloren 2,86 Prozent an Wert und Andritz schwächten sich um 2,53 Prozent ab. Unter den Bankwerten zeigten sich Raiffeisen um gut zwei Prozent tiefer.

ISIN AT0000999982