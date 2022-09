Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit klar schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.909,26 Punkten nach 2.958,56 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Minus von 49,3 Punkten bzw. 1,67 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.469,82 Zählern und damit um 1,53 Prozent oder 22,87 Punkte tiefer.

Nach schwachen Vorgaben der Übersee-Börsen startete auch das europäische Umfeld mit deutlichen Kurseinbußen in die Sitzung. Die Zinsangst im Hinblick auf die FOMC-Sitzung in der kommenden Woche hält die Aktienmärkte im Griff, kommentierte ein Analyst.

Datenseitig rückt heute Nachmittag das Michigan Sentiment in den Fokus. Die wohl wichtigste Verbraucherstimmung in den USA hat im Juni den tiefsten Stand seit Erhebung der Zeitreihe erreicht, konnte sich seitdem aber etwas erholen - wohl auch wegen der rückläufigen Benzinpreise, so die Helaba-Experten.

Am heutigen Freitag steht zudem ein großer Verfallstag für Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien an, auch Hexensabbat genannt. Im weiteren Verlauf könnte es daher zu stärkeren Schwankungen kommen.

Einheitlich schwächer zeigten sich die heimischen Bankwerte. So rutschten Erste Group um 2,6 Prozent ins Minus. BAWAG mussten einen Abschlag von 1,9 Prozent verbuchen und Raiffeisen büßten 1,7 Prozent an Wert ein.

Unter den weiteren Indexschwergewichten rutschten OMV 2,4 Prozent ab und Wienerberger schwächten sich um 1,6 Prozent ab. voestalpine und Andritz gaben jeweils um rund 1,4 Prozent nach.

Semperit notierten um 0,55 Prozent höher bei 18,30 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung von "Buy" auf "Hold" und das Kursziel von 36,0 auf 20,1 Euro gesenkt.

ger/spa

ISIN AT0000999982