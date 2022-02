Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 4.049,97 Punkten nach 4.057,59 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein kleines Minus von 7,62 Punkten bzw. 0,19 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 2.026,95 Zählern und damit um 0,19 Prozent oder 3,85 Punkte tiefer.

Der ATX drehte nach freundlichem Beginn leicht ins Minus ab. Am Vortag hatte der heimische Leitindex noch satte 2,7 Prozent zulegen können. Das europäische Umfeld startete nach guten US-Vorgaben mit etwas höheren Notierungen in die Sitzung. Marktbeobachter sprachen von zurückhaltenden Anlegern im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.

Es zeichnet sich ein erneuter Anstieg ab und so dürfte die Inflation das höchste Niveau seit annähernd 40 Jahren erreichen, kommentierten die Helaba-Analysten. Der US-Notenbank bereitet die hohe Inflation Kopfschmerzen, da sie auch eine Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung darstellt.

Zu den größeren Verlierern zählten am Vormittag Polytec mit minus 1,9 Prozent sowie AMAG, die um 1,2 Prozent verloren. Unter den Indexschwergewichten lagen Raiffeisen 0,7 Prozent im Minus und BAWAG gaben um 0,4 Prozent nach.

Die Ölwerte zeigten sich uneinheitlich. Während OMV ein Kursplus von 0,6 Prozent vorweisen konnten, schwächten sich Schoeller-Bleckmann um 0,9 Prozent ab. Die Ölpreise haben am Donnerstag einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder eingebüßt.

voestalpine tendierten 0,38 Prozent leichter bei 31,42 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Anlageempfehlung "Hold" nach den jüngsten Ergebnisvorlage des Stahlkonzerns bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 39,00 Euro wurde unverändert belassen.

