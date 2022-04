Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der heimische Leitindex ATX grenzte seine Startverluste deutlich ein, bis 10.00 Uhr blieb ein kleines Minus von 0,07 Prozent auf 3.335,29 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor bisher 0,09 Prozent auf 1.678,09 Zähler.

An den wichtigsten europäischen Börsen ging im Vergleich deutlich kräftiger nach unten. Die Märkte werden derzeit von Spekulationen um einen großen Zinsschritt der US-Notenbank Fed belastet. Marktteilnehmer verwiesen dazu auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der über eine solche Maßnahme auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen hatte. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte liege auf dem Tisch, äußerte sich Powell.

"Die Zinserwartungen ziehen dies- und jenseits des Atlantiks weiter an, was insbesondere bei den europäischen Geldmarktsätzen und beim Euro zu spüren ist, denn eine ganze Reihe von EZB-Vertretern hat in den letzten Tagen einen Zinsschritt im Juli als eine Möglichkeit bezeichnet. Auch die Erwartungen bezüglich der Fed steigen weiter an, nachdem auch Fed-Chef Powell eine schnellere Gangart signalisierte", heißt es von der Helaba dazu.

In Wien legten Polytec Zahlen für 2021 vor. Der Autozulieferer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr Umsatz erzielt und ist trotz Marktverwerfungen weiter in der Gewinnzone geblieben. Wegen der Herausforderungen durch den Mangel an Rohstoffen und Materialien, vor allem Halbleitern, durch die Lieferkettenstörungen und die Folgen des Ukraine-Kriegs gibt man für das laufende Jahr 2022 keinen Ausblick. Die Aktien zeigten sich nach anfänglichen Kursgewinne bisher 0,8 Prozent tiefer.

Einen Analystenkommentar gab es zu UBM. Die Erste Group hat ihr Kursziel für den Immobilienentwickler von 55,00 auf 54,00 Euro gesenkt und gleichzeitig die Kaufempfehlung "Buy"bestätigt. Die Papiere von UBM legten bisher 0,72 Prozent auf 42,00 Euro zu.

Banken waren knapp nach Sitzungsbeginn abgerutscht, holten die Verlaufsverluste aber teilweise auf. Bei Raiffeisen Bank International blieb ein Minus von 0,4 Prozent und bei der Erste Group ein Abschlag von 0,5 Prozent. BAWAG und auch Index-Schwergewicht OMV machten ihre Startverluste komplett wett und zeigten sich prozentuell unverändert.

