Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.012,56 Punkten nach 3.016,04 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein kleines Minus von 3,48 Punkten bzw. 0,12 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.522,43 Zählern und damit um 0,13 Prozent oder 2,03 Punkte tiefer.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach negativen Vorgaben der Börsen in Asien und den USA einheitlich mit Abschlägen. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan. In Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Pelosi würde sich mit der Visite über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmaßnahmen angedroht wurden.

Für Bewegung unter den Einzelwerten sorgten am Vormittag vor allem aktuelle Unternehmensnachrichten. So hat die Raiffeisen Bank International (RBI) am Montagabend den Ausblick für das Gesamtjahr angepasst. Die Erwartungen für das Kreditvolumen wurden nach unten geschraubt und die Prognose für die Verwaltungsaufwendungen präzisiert. Zins-und Provisionsüberschuss dürften 2022 jedoch höher ausfallen, teilte die Bank mit. Der Halbjahresgewinn ist zudem kräftig gestiegen. Die Aktien zogen um satte sieben Prozent an.

Aktien von AT&S drehten nach sehr starkem Beginn nach unten und notierten am Vormittag um knapp ein Prozent schwächer. Der Leiterplattenhersteller blickt auf ein starkes erstes Quartal 2022 zurück. Das Konzernergebnis drehte von minus 5 auf plus 96 Mio. Euro. Das EBIT erhöhte sich von minus 0,4 auf plus 73 Mio. Euro, die EBIT-Marge lag bei 14,5 Prozent. Das Ebitda legte um 196 Prozent auf 137 Mio. zu, der Umsatz stieg um 58 Prozent auf 503 Mio. Euro. Der Ausblick für 2022 mit 2,2 Mrd. Euro Umsatz und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 27 und 30 Prozent wurde bestätigt.

Schwächer zeigten sich unter den Indexschwergewichten voestalpine und büßten 1,6 Prozent ein. Andritz gaben um 1,4 Prozent nach und Aktien der Erste Group notierten um 1,3 Prozent tiefer. Wienerberger schwächten sich um ein Prozent ab.

Von konjunktureller Seite stehen heute keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm. Einen Blick wert ist aber die Zahl der offenen Stellen in den USA, hieß es von den Helaba-Analysten.

ger/spa

ISIN AT0000999982