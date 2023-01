Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp behauptet

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch im Frühhandel knapp behauptet tendiert. Eine Dreiviertelstunde nach dem Auftakt stand der Leitindex ATX mit 3.327,41 Punkten sehr moderate 0,05 Prozent tiefer. Der ATX Prime gab leichte 0,07 Prozent auf 1.672,59 Zähler ab. Direkt nach dem Start konnten sich beide Indizes zunächst noch knapp im Plus halten. Andere wichtige europäische Indizes sind tiefer gestartet.

Datenseitig steht am heutigen Handelstag das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland im Fokus. Die Marktexperten der Helaba rechnen hier mit einer Aufhellung. Für die Aktienmärkte ist dies aber ein zweischneidiges Schwert: Eine bessere Wirtschaftslage erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit von stärkeren Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank EZB. Davon könnten wiederum die in Wien schwergewichteten Banken profitieren.

In Wien büßten unter den Einzelwerten Rosenbauer deutliche 4,7 Prozent ein, allerdings bei moderatem Handelsvolumen. Der Feuerwehrausstatter revidierte seinen Ausblick für das Konzernergebnis 2022: Demnach erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro. Beim Betriebsergebnis (EBIT) geht der Konzern von einer EBIT-Marge von -1 Prozent aus, teilte Rosenbauer am Dienstagabend mit.

Analysten der Erste Group wiesen in der Früh auf die Ankündigung vom Immobilienentwickler UBM hin, einen Teil seiner Schulden vorzeitig zurückzahlen zu wollen. Die Aktien bewegten sich bisher nicht.

Die schwergewichteten Bankwerte notierten uneinheitlich. Während Bawag (plus 0,3 Prozent) und Erste Group (plus 0,6 Prozent) zulegten, büßten die Titel der Raiffeisen International 0,4 Prozent ein. Der Ölkonzern OMV verlor fast ein Prozent an Wert.

