Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.374,22 Punkten nach 3.379,45 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 5,23 Punkten bzw. 0,15 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.695,82 Zählern und damit um 0,30 Prozent oder 5,05 Punkte tiefer.

Auch das europäische Umfeld startete mit Abschlägen in die neue Woche. Zuvor hatten bereits die Übersee-Börsen überwiegend negative Vorgaben geliefert. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf wieder wachsende Zinssorgen nach dem sehr stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht vom Ende der Vorwoche.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Datenseitig richtet sich der Blick auf die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Im Dezember stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,2 Prozent. Die Entwicklung fiel stärker aus als von Analysten mit plus 2,0 Prozent erwartet. Einen Blick wert ist heute nach Meinung der Helaba-Analysten auch das sentix-Investorenvertrauen.

Die Verliererliste im prime market wurde von RHI Magnesita angeführt, die bei nicht aussagekräftigen Umsätzen um mehr als acht Prozent abrutschten. Am Freitag hatten die Titel noch gut fünf Prozent zulegen können. Polytec büßten 3,2 Prozent ein, DO & CO gaben um 2,2 Prozent nach.

Bei den Indexschwergewichten mussten Wienerberger einen Abschlag von 2,3 Prozent verbuchen. Hingegen zogen OMV um knapp zwei Prozent an. Bei den Bankwerten verloren Raiffeisen um 1,2 Prozent und Erste Group um 0,5 Prozent. BAWAG zeigten sich 0,2 Prozent leichter.

