Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.158,75 Punkten nach 3.161,21 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Minus von 2,46 Punkten bzw. 0,08 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.601,73 Zählern und damit um 0,09 Prozent oder 1,5 Punkte tiefer.

Der ATX startete schwächer in die neue Handelswoche, konnte die Abschläge aber rasch eingrenzen. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn im roten Bereich. Die Vorgaben der Übersee-Märkte waren uneinheitlich ausgefallen. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sommerlich dünn.

Auch datenseitig zeichnet sich ein ruhiger Wochenstart ab. Am Nachmittag steht in den USA der Empire-State-Index zur Veröffentlichung an. Das chinesische Wirtschaftswachstum ist im zweiten Quartal aufgrund der nachlassenden Nachfrage im In- und Ausland langsamer gewachsen als erwartet, wurde bereits in der Früh bekannt.

Die heimischen Bankwerte fanden noch keine einheitliche Richtung. So legten BAWAG um 0,7 Prozent zu und Erste Group verbesserte sich leicht um 0,3 Prozent. Raiffeisen gaben hingegen um 0,6 Prozent nach.

Unter den weiteren Indexschwergewichten knüpften OMV mit minus 0,7 Prozent an die Freitagsverluste an. voestalpine gaben um 0,6 Prozent nach und Wienerberger schwächten sich um 0,4 Prozent ab.

Zu den größeren Verlierern zählten bis dato Polytec mit einem Abschlag von 2,4 Prozent sowie Palfinger, die um 1,7 Prozent verloren. Die Gewinnerliste wurde hingegen von Vienna Insurance Group mit einem Kursplus von 0,9 Prozent angeführt.

ger/kve

ISIN AT0000999982