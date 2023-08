Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.142,68 Punkten nach 3.147,14 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein kleines Minus von 4,46 Punkten bzw. 0,14 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.591,92 Zählern und damit um 0,12 Prozent oder 1,87 Punkte tiefer.

Das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn nach negativen Übersee-Vorgaben noch keine einheitliche Richtung. Belastend wirken laut Marktbeobachter weiterhin vor allem Konjunktursorgen.

So verschärfte sich in China die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden. Zudem belastet die Unsicherheit, ob die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation den Leitzins noch weiter anheben wird. Vertreter der Fed lassen sich alle Optionen offen und verweisen auf die Datenabhängigkeit zukünftiger Entscheidungen, hieß es dazu von den Helaba-Experten.

Schwächer tendierten in Wien die Ölwerte. So büßten OMV 0,7 Prozent ein und Schoeller-Bleckmann gaben um gut ein Prozent nach. Die Ölpreise zeigten sich zu Wochenbeginn schwächer. Ein Fass der Nordseesorte kostete in der Früh 85,95 Dollar und damit um 86 Cent weniger als am Freitag.

Auch die Versorger zeigten sich mit negativen Vorzeichen. Aktien des Verbund notierten um 0,5 Prozent schwächer und Titel der EVN verloren 0,7 Prozent an Wert.

Keine einheitliche Richtung fanden bis dato die Bankwerte. Während BAWAG um 0,5 Prozent fielen, konnten sich Erste Group um 0,5 Prozent steigern. Raiffeisen-Papiere zeigten sich unverändert zum Vortag.

