Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit knapp behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.381,12 Punkten nach 3.384,84 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein kleines Minus von 0,11 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.703,21 Zählern und damit um 0,12 Prozent tiefer.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Handelsbeginn nur wenig verändert. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Auch datenseitig sind am Montag keine stärkeren Impulse zu erwarten. In den USA finden sich lediglich einige Zahlen vom Immobilienmarkt auf der Agenda.

Allerdings hoffen die Investoren im Wochenverlauf auf neue Inflationssignale. In Deutschland stehen am Donnerstag die vorläufigen Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Februar an. Außerdem werden Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht, die sich an den privaten Konsumausgaben orientieren.

Die Gewinnerliste im prime market wurde von DO & CO mit einem Anstieg um 2,4 Prozent angeführt. EuroTeleSites verbesserten sich um 1,2 Prozent und Porr gewannen ein Prozent. Auf der Verliererseite fanden sich hingegen Marinomed mit einem Abschlag von 5,9 Prozent sowie Austriacard, die sich um 3,2 Prozent abschwächten.

Unter den Indexschwergewichten gaben Erste Group um 0,7 Prozent nach und OMV verloren 0,6 Prozent. Hingegen konnten sich Wienerberger um 0,8 Prozent steigern und Andritz legten 0,6 Prozent zu.

ger/mha

ISIN AT0000999982