Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp behauptet

Der Wiener Aktienmarkt hat seine jüngsten Zuwächse am Montag im Frühhandel konsolidiert. Der ATX stand gegen 10.30 Uhr bei 3.296,24 Punkten und damit um 0,09 Prozent im Minus. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,10 Prozent auf 1.755,65 Zähler. Im europäischen Umfeld war am Vormittag kein einheitlicher Trend auszumachen. Negative Vorgaben lieferten die Börsen in Fernost.

Auch im weiteren Verlauf dürfte der Auftakt in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche ruhig vonstattengehen. Wichtige Konjunkturdaten wie das GfK-Konsumklima für Deutschland oder das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board stehen erst am morgigen Dienstag auf dem Programm.

Unter den Nebenwerten waren Anteilsscheine der Addiko Bank gefragt und stiegen um 5,6 Prozent auf 16,00 Euro. Die zypriotische Holding Agri Europe möchte rund 27 Prozent der Bank erwerben. Agri Europe bietet 17,5 Euro je Aktie, wie die dem serbischen Geschäftsmann Miodrag Kostic zugerechnete Gesellschaft am Montag bekannt gab.

Auch die weiteren Finanzwerte zeigten sich überwiegend fester. Anteilsscheine der RBI und der BAWAG verteuerten sich um bis 1,1 Prozent.

Jahreszahlen stehen von S Immo an, jedoch erst nach Sitzungsende. Die Aktien des Immobilienentwicklers zeigten sich im Vorfeld unbewegt. Andritz-Aktien fielen um 1,9 Prozent beziehungsweise 1,10 Euro - die Titel werden jedoch mit einem Dividendenabschlag von 2,50 Euro gehandelt.

Mit Zuwächsen notierten die heimischen Ölaktien. SBO-Papiere legten 1,5 Prozent zu. OMV gewannen moderate 0,2 Prozent.

spa/mha

ISIN AT0000999982