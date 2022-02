Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag knapp im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 9.40 Uhr mit einem leichten Plus von 0,03 Prozent bei 3.885,68 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,04 Prozent auf 1.950,02 Einheiten. Europaweit zeigen sich die Märkte zum Auftakt am Freitag eher zurückhalten, zu groß sind weiterhin die geopolitischen Unsicherheiten rund um die Ukraine-Krise.

Die Ukraine-Krise bleibt weiterhin das bestimmende Thema an den Märkten. Am gestrigen Donnerstag ließen die anhaltenden Spannungen und die Furcht vor einer Eskalation in dem Konflikt die US-Börsen deutlich schwächer schließen.

Nachdem jüngst die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine wieder zugenommen hatte, sorgten Meldungen über ein für die kommende Woche anberaumtes Treffen zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken wieder für etwas mehr Zuversicht. Jedoch bleibt die Lage in dem Konflikt laut Beobachtern weiter angespannt.

Das Zinsthema rückt hingegen derzeit etwas in den Hintergrund. Zuletzt haben sich die Zinserhöhungserwartungen sowohl in den USA als auch in der Eurozone nicht weiter erhöht. "Andere Themen wie die Zinserwartungen sind präsent, haben aber keine größeren Impulse mehr setzen können", verweisen auch die Experten der Helaba auf den Russland/Ukraine-Konflikt als vordergründiges Thema.

Vonseiten heutiger Konjunkturdaten dürfte sich das Interesse auf die USA richten, wo Zahlen vom Immobilienmarkt anstehen. Außerdem stehen einige Äußerungen von Notenbankern aus den USA und der Eurozone an.

Im ATX Prime starteten die Aktien des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters Rosenbauer mit einem Plus von 0,9 Prozent. Zuvor hatte der Konzern vor Börsenstart vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Probleme mit Lieferketten, steigende Materialpreise und verzögerte Auslieferungen haben die Ergebnisse stark belastet. Der Gewinn vor Steuern (EBT) halbierte sich nahezu von 51,5 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 27,5 Mio. Euro.

Auch die Anteilsscheine des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing legten um 1,2 Prozent auf 105 Euro zu. Die Wertpapierexperten der Erste Group hatten sich in einer Studie positiv zu den langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens geäußert und ihre Kaufempfehlung "Accumulate" bestätigt. Das Kursziel wurde von 118,5 auf 125,0 Euro angehoben. Nach der jüngsten Kurskorrektur seien die soliden Wachstumsaussichten für Lenzing nicht ausreichend eingepreist.

Mit Blick auf die Schwergewichte am Wiener Markt gewannen die Titel der Erste Group 0,4 Prozent und Raiffeisen Bank International (RBI) legten um 0,8 Prozent zu. Die Papiere der OMV verloren 0,8 Prozent und die Aktien des Verbund tendierten um 0,7 Prozent schwächer.

