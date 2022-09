Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag leicht höher

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit leicht höheren Notierungen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.037,86 Punkten nach 3.033,27 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein kleines Plus von 4,59 Punkten bzw. 0,15 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.530,50 Zählern und damit um 0,13 Prozent oder 2,04 Punkte höher.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach dem starken Wochenbeginn nur wenig verändert. Die Anleger warten bereits gespannt auf die am frühen Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise wegen ihrer Bedeutung für den weiteren Zinstrend der US-Notenbank. In Europa richten sich die Blicke zudem auf die ZEW-Umfrage.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Die Passagierzahlen auf Österreichs größtem Flughafen, dem Vienna International Airport, waren im August zwar um die Hälfte höher als vor einem Jahr, das Niveau vor der Corona-Pandemie ist aber noch nicht erreicht, wurde in der Früh bekannt.

2,77 Millionen Reisende wurden im August am Standort Wien gezählt - das waren um 56 Prozent mehr als im August 2021, aber um 12 Prozent weniger als im August 2019. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe erhöhte sich das Passagieraufkommen um 61 Prozent auf rund 3,58 Millionen, das war ebenfalls um 12 Prozent weniger als vor Corona. Die Aktien des Flughafen Wien schwächten sich am Vormittag um 0,5 Prozent ab.

Zu den größeren Verlierern zählten bis dato voestalpine, Palfinger und Telekom Austria, die jeweils rund 1,6 Prozent an Wert einbüßten. Hingegen führten Frequentis die Gewinnerliste im prime market mit plus 2,3 Prozent an. Semperit konnten sich um knapp zwei Prozent steigern.

ger/spa

ISIN AT0000999982