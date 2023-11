Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag leicht im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit leichten Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor bis kurz nach 9.45 Uhr um 0,13 Prozent auf 3.247,11 Punkte. Der marktbreitere ATX Prime gab um 0,15 Prozent auf 1.628,46 Zähler nach. Der Wochenausklang gestaltet sich bisher sehr ruhig - auch mangels Impulsen aus Übersee.

Am Donnerstag waren die US-Börsen wegen des Feiertags "Thanksgiving" bereits geschlossen geblieben, am heutigen sogenannten "Black Friday", dem wichtigsten Einkaufstag des Jahres, findet an der Wall Street nur verkürzter Handel statt.

Meldungsseitig blieb es bis dato sehr ruhig, von Konjunkturseite steht am Vormittag der ifo-Index im Fokus, der nach Angaben der Helaba zulegen dürfte. "Es wäre das dritte Mal in Folge, dass der Index nicht gesunken ist. Von einer Trendwende zu sprechen ist vielleicht noch verfrüht, die Perspektive hellt sich aber zweifelsohne auf. Vor diesem Hintergrund gehen wir nicht davon aus, dass die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB wieder forciert werden", schreiben die Experten im Vorfeld der Veröffentlichung.

Meldungen mit Wien-Relevanz blieben bisher Mangelware. Mit Blick auf die Branchentafel zeigten sich Bankaktien überwiegend im Plus - Erste Group kletterten bisher 0,6 Prozent, BAWAG legten noch etwas deutlichere 0,7 Prozent zu. Raiffeisen Bank International hingegen rutschten 3,5 Prozent ab, die Titel werden heute ex Dividende gehandelt.

Abschläge gab es auch bei den Ölwerten zu sehen. OMV büßten 0,3 Prozent ein, Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann verloren 1,3 Prozent. Daneben standen auch Versorgerwerte auf den Verkaufslisten. Verbund gaben um 0,7 Prozent nach, EVN verbuchten ein Minus von 0,6 Prozent. Sehr fest notierten dagegen Marinomed und zogen 3,5 Prozent an, auch Do & Co konnten sich um 1,5 Prozent verbessern.

kat/sto

ISIN AT0000999982