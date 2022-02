Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag leicht im Plus

Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel leichte Zugewinne verbucht. Gegen 9.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 3.925,30 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann ebenso knappe 0,19 Prozent auf 1.965,98 Einheiten. Europaweit herrschte zum Auftakt gemischte Stimmung an den Börsen.

Im Laufe des heutigen Handelstags dürften vor allem die offiziellen Arbeitsmarktdaten aus den USA im Blickpunkt stehen. Die US-Notenbank richtet ihr Vorgehen unter anderem auch nach der Entwicklung am Arbeitsmarkt aus, wonach die Zahlen auch an den Börsen mit Interesse verfolgt werden dürften. Laut Einschätzung der Experten, könnte die Omikron-Welle für einen leichten Dämpfer am US-Arbeitsmarkt gesorgt haben.

Konjunkturdaten aus Deutschland vom Vormittag fielen besser aus als erwartet. Zum Jahresende bekam die deutsche Industrie dank einer robusten Inlandsnachfrage deutlich mehr Aufträge. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Bestellungen um 2,8 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem nur leichten Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet.

Die gestrige Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) bleibt auch am Freitag weiterhin ein Thema. Wie die Experten der Helaba kommentierten, bleiben die Zinserwartungen präsent. Zwar hat die EZB den geldpolitischen Rahmen wie erwartet nicht verändert. Mit dem gleichzeitigen Verweis auf die weiterhin bestehenden Inflationsrisiken halten sich die Notenbanker jedoch für die nächste Ratssitzung alle Optionen offen.

Bei den Einzelwerten im ATX Prime tendierten die Aktien der Post nach einem Analystenkommentar mit leichten Abschlägen von 0,1 Prozent bei 37,55 Euro. Die Experten der Erste Group bestätigten ihr Kursziel für die Post-Papiere bei 44 Euro. Zugleich stuften sie die Aktien von "Buy" auf "Accumulate" herab.

Für die Papiere der OMV ging es nach den gestrigen Verlusten wieder um 2,2 Prozent nach oben. Trotz einer Verdoppelung des Gewinns im Vorjahr, wie der heimische Öl- und Gaskonzern am Donnerstag bekannt gab, schlossen die Titel gestern um 2,5 Prozent schwächer.

Die heimischen Bankenwerte tendierten uneinheitlich. Einerseits zeigten sich die Aktien der BAWAG Group mit plus 2,6 Prozent klar fester. Auch die Titel der Raiffeisen Bank Internationel (RBI) legten um 0,6 Prozent zu. Für die Anteile der Erste Group ging es hingegen um 0,4 Prozent nach unten.

pma/spo

ISIN AT0000999982