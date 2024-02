Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag leicht im Plus

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag leicht zugelegt. Der ATX hielt gegen 10.15 Uhr mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 3.449,94 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,31 Prozent auf 1.734,44 Zähler. Andere Börsen in Europa zeigten sich kaum bewegt. Nachdem ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht am Freitag die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen geschmälert hatte, dürfte sich die Aufmerksamkeit wieder auf die Ergebnisberichtssaison richten.

Gut gesucht waren in Wien vor allem die Bankwerte. Auch an anderen Börsen fanden sich Banken unter den Gewinnern, nachdem die gemeldeten Ergebnisse der UniCredit positiv überrascht hatten.

Die größten Gewinner im prime market waren Aktien der BAWAG mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 52,20 Euro. Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen um 0,6 Prozent auf 19,19 Euro. Bei der RBI-Aktie kam zum positiven Branchentrend eine Kurszielerhöhung. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie von 19,0 auf 24,0 Euro erhöht und ihre Empfehlung "buy" bestätigt.

Die von der RBI gemeldeten Quartalsergebnisse waren durchwachsen ausgefallen, heißt es in der Erste-Analyse. Positiv sehen die Analysten hingegen den geplanten Kauf der Strabag-Anteile von Oleg Deripaska. Die Erste-Experten halten einen Abschluss der Transaktion für sehr wahrscheinlich und haben daher den Strabag-Anteil in ihr Bewertungsmodell der RBI aufgenommen. Ein positives Element der Ergebnispräsentation war für die Analysten auch der von der Bank avisierte Dividendenvorschlag.

Gut gesucht waren am Vormittag auch AT&S-Aktien und gewannen 1,23 Prozent. Unter Druck kamen Polytec und fielen um 2,8 Prozent. Warimpex gaben bei geringen Umsätzen 6,8 Prozent nach und waren damit die größten Verlierer im prime market.

Impulse könnte jetzt der am Nachmittag anstehende ISM-Einkaufsmanagerindex der US-Dienstleister liefern. "Die Vorgaben vonseiten regionaler Stimmungswerte sind freundlich und so sollte ein Anstieg ins Kalkül gezogen werden", schreiben die Analysten der Helaba in ihrem Tagsausblick. Sie erwarten, dass der Index wieder etwas komfortabler im Wachstumsbereich liegt, sehen aber keine positives Überraschungspotenzial gegenüber den Konsensschätzungen.

mik/mha

ISIN AT0000999982