Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag leicht in der Verlustzone

Die Wiener Börse ist am Freitag nach einem positiven Start leicht in die Verlustzone gedreht. Eine Stunde nach dem Auftakt stand der Leitindex ATX mit 2.885,92 Punkten dünne 0,05 Prozent tiefer. Der ATX Prime gab knappe 0,07 Prozent nach auf 1.453,90 Zähler. Gestützt haben dürfte ein kräftiger Zuwachs bei den Papieren der OMV.

Die Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag und die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen haben die Anleger nicht überrascht, schreiben die Analysten der Helaba. Für Erleichterung habe gesorgt, dass es noch nicht zu einem Abbau der Anleihebestände der Notenbank komme. Die EZB hat am Vortag den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte von 1,25 auf 2,00 Prozent angehoben. Der Schritt war mehrheitlich erwartet worden.

Am Freitag stünden dann wieder Inflationsdaten im Blick der Anleger, schreiben die Analysten der UniCredit. "Zwar wird die Inflation in der Eurozone erst am 31. Oktober veröffentlicht, doch werden die nationalen Daten aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien bereits heute einen klaren Hinweis darauf geben, wie sie aussehen könnte", so ihre Einschätzung. In Frankreich hat sich der Preisauftrieb deutlich verstärkt. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im Oktober um 7,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Am Freitag stehen zudem wieder Unternehmenszahlen im Fokus. Wie in der Früh bekannt wurde, hat der heimische Öl- und Gaskonzern OMV im dritten Quartal einen Gewinn von 3,3 Mrd. Euro geschrieben, das ist mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem dritten Quartal 2021. Die zurzeit außergewöhnlich hohen Gewinne haben den OMV-Vorstand am Donnerstagabend dazu veranlasst, den Aktionären einen Sonderdividende von 2,25 je Aktie vorzuschlagen. Die Aktien der OMV legten um satte 7,6 Prozent zu.

Auch die Papiere des Aluminiumherstellers AMAG legte um 2,1 Prozent zu. Nach Einschätzung der Baader-Bank-Experten ist das Unternehmen auf dem Weg das obere Ende seines Ausblicks für das Geschäftsjahr zu erreichen.

Auch der Kranhersteller Palfinger hat seine Bücher geöffnet. Im ersten Dreivierteljahr heuer konnte der Konzern einen Rekordumsatz von 1,58 Mrd. Euro verbuchen. Trotzdem büßten die Titel drei Prozent ein. Profitiert hat der Konzern dabei eigenen Angaben zufolge von einer hohen Nachfrage, gestiegenen Absatzpreisen sowie günstigen Wechselkurseffekten. Dennoch habe sich das schwierige wirtschaftliche Umfeld, allen voran die instabilen Lieferketten sowie die hohen Energiekosten, dämpfend auf das Ergebnis ausgewirkt.

Die Erste Group hat dann ihre Anlageempfehlung "Hold" für den Kartonhersteller Mayr-Melnhof bestätigt, das Kursziel aber von 168,5 auf 156,0 Euro gesenkt. Die neue Einschätzung beruhe auf adjustierten Gewinnprognosen, einem geänderten Zeitrahmen sowie strengeren Bewertungsparametern. Die Anteile fielen um fast zwei Prozent nach unten.

Die schwergewichteten Banken gaben ebenfalls nach. Die EZB hat neben den Leitzinsen auch die Konditionen für ihr TLTRO III Refinanzierungsprogramm angepasst, was sich tendenziell negativ auf die Finanzinstitute auswirken dürfte. Wie Experten der Erste Group in der Früh schreiben, gehen sie aber davon aus, dass Österreichs Banken die negativen Auswirkungen durch die positiven Effekte der Leitzinserhöhung ausgleichen können. Bawag und Raiffeisen International gaben moderate 0,6 und 0,2 Prozent nach. Für die Titel der Erste Group ging es um deutliche 2,4 Prozent nach unten.

